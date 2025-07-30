ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط لو تكرر نفس الموقف مع الإسماعيلي

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، أنه لن يتم إلغاء الهبوط في الموسم الجديد.

وكتب سويلم في تصريحات عبر القناة الأولى: "حتى لو الإسماعيلي في نفس موقف الهبوط مثل الموسم الماضي لن نلغي الهبوط لأن الأندية أجمعت على عدم تكرار فكرة إلغاء الهبوط."

وتابع "الجمعية العمومية التي تضم الأندية المصرية هي التي قامت بإلغاء الهبوط في دوري الموسم الماضي وليس الرابطة أو اتحاد الكرة وهذا الأمر لن يتكرر مجددا."

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وأكمل "أي فريق منسحب سيتم خصم منه 6 نقاط فورية ولن ننتظر حتى نهاية الموسم."

وتم اتخاذ قرار بإلغاء الهبوط بعد اجتماع الأندية مع مجلس إدارة الرابطة.

ويتشكل دوري الموسم المقبل من 21 فريقا، بعد بقاء الإسماعيلي وغزل المحلة، وصعود وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.

وعن هجوم عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك ضد الرابطة، رد سويلم: "لم نقم بتأليف اللائحة، وإنما تم كتابة اللائحة من مجموعة مسابقات مختلفة".

وأكمل "أمامك لجان تحكيمية تستطيع التظلم أمامها"

وكتب أدهم عبر حسابه على إكس "هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني، تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم".

وينطلق الدوري الجديد 8 أغسطس المقبل.

الدوري المصري الجمعية العمومية الإسماعيلي ثروت سويلم
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