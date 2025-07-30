استئناف معسكر منتخب الشباب بمشاركة 33 لاعبا استعدادا لكأس العالم

عاد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لمعسكره المفتوح في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وانطلق المعسكر مجددا بعد فترة راحة لمدة يوم، في إطار الاستعدادا لخوض كأس العالم.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر، حتى 19 اكتوبر المقبلين.

ويلعب المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه تشيلي أصحاب الأرض، واليابان، وأيرلندا.

وضمت القائمة التى أعلنها أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب 33 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - محمد ريشه

الدفاع: محمد ابراهيم - محمد عوض - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - عبد الحميد أحمد - محمود لبيب - مؤمن شريف

الوسط: مهاب سامي - أحمد كاباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - رضوان حمزاوي - على إيهاب - كريم أحمد - محمد عبد الله - عمر معوض - حامد عبد الله - أحمد شرف - محمود صلاح - ياسين عاطف - أحمد ناجي

الهجوم: يوسف صابر - أدهم كريم - محمد هيثم - حسن صابر - أيمن امير.

ولعب المنتخب مباراتين وديتين في فترة التحضير الأول أمام منتخب الكويت الأولمبي.

وفاز منتخب الشباب المصري في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي دون أهداف.