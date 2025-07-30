استئناف معسكر منتخب الشباب بمشاركة 33 لاعبا استعدادا لكأس العالم

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب الشباب

عاد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لمعسكره المفتوح في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وانطلق المعسكر مجددا بعد فترة راحة لمدة يوم، في إطار الاستعدادا لخوض كأس العالم.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر، حتى 19 اكتوبر المقبلين.

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ويلعب المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه تشيلي أصحاب الأرض، واليابان، وأيرلندا.

وضمت القائمة التى أعلنها أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب 33 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - محمد ريشه

الدفاع: محمد ابراهيم - محمد عوض - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - عبد الحميد أحمد - محمود لبيب - مؤمن شريف

الوسط: مهاب سامي - أحمد كاباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - رضوان حمزاوي - على إيهاب - كريم أحمد - محمد عبد الله - عمر معوض - حامد عبد الله - أحمد شرف - محمود صلاح - ياسين عاطف - أحمد ناجي

الهجوم: يوسف صابر - أدهم كريم - محمد هيثم - حسن صابر - أيمن امير.

ولعب المنتخب مباراتين وديتين في فترة التحضير الأول أمام منتخب الكويت الأولمبي.

وفاز منتخب الشباب المصري في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي دون أهداف.

منتخب الشباب أسامة نبيه
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