وكيله لـ في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 00:27

كتب : حامد وجدي

أحمد ربيع - البنك الأهلي

كشف أحمد رأفت وكيل أحمد ربيع المنضم حديثا إلى صفوف الزمالك عن كواليس إتمام الصفقة.

أحمد ربيع

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن نادي الزمالك ضم أحمد ربيع من البنك الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقال أحمد رأفت وكيل أحمد ربيع لاعب الزمالك لـ FilGoal.com: "بدأت مفاوضات الزمالك لضم أحمد ربيع منذ أول يوم تولى فيه جون إدوارد منصب المدير الرياضي للنادي وتواصل معي مباشرة، وبعد عقد جلستين أبلغته أن يتمم الاتفاق مع نادي البنك الأهلي لينضم اللاعب للزمالك".

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وشدد "رغبة أحمد ربيع كانت واضحة بعد معرفته بعرض الزمالك، وكان يتمنى إتمام المفاوضات في أسرع وقت ممكن بسبب تمسك جون إدوارد".

وكشف أحمد رأفت "لم يفقد أحمد ربيع الأمل في الانتقال للزمالك خاصة بعد إصرار جون إدوارد، لكن بصراحة كان حزينا بعض الشيء عندما تعطلت المفاوضات في وقت ما بسبب تأخر انتقال مصطفى شلبي للبنك الأهلي، ورغم ذلك لم يفقد الأمل".

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته "أعتقد أن أحمد ربيع كان أول صفقات جون إدوارد للزمالك بعد مهمته في النادي".

أحمد ربيع يلعب مع البنك الأهلي منذ عام 2022 قادما من السكة الحديد.

وشارك ربيع في 31 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفا واحدا.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط مساعد، بجانب اللعب كظهير أيمن.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي قادما من اتحاد طنجة بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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