الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي

نفى عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، عقد جلسة مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026، فيما خرج من حسابات المدير الفني للفريق الأحمر الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت "لم أعقد جلسة مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي مثلما تردد للتفاوض معه للانضمام للزمالك، ولم أتفاوض مع طارق حامد للعودة للزمالك".

وانتهي تعاقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم السابق ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وأشاد عضو لجنة التخطيط السابق بـ جون إدوارد المدير الرياضي الحالي في الزمالك: "إذا قيّمت جون إدوارد في النجاح في أدواره سأمنحه 8.5 من 10، وسيظهر الباقي مع بداية الموسم".

وأكمل "الزمالك يستطيع منافسة الأهلي وبيراميدز بعد التدعيمات الجديدة".

وعن الفارق بين دور لجنة التخطيط السابقة، وجون إدوارد، رد "العمل التنفيذي الذي يقوم به جون إدوارد لم يكن من مهام لجنة التخطيط، وقمنا ببعض أدواره طواعية".

وأضاف "لجنة التخطيط كانت تضع خطة للتنفيذ، مع متابعة تنفيذها، ورحيل لجنة التخطيط بالاتفاق مع المجلس، منحنا جون إدوارد كل الملفات بموافقة مجلس الإدارة من سلطات إدارية وفنية ومالية".

وهاجم الجنايني، أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق: "الزمالك لا يقف على أي لاعب، وكما صنعه يصنع غيره، حتى أن شيكابالا اعتزل، ومثلما قلت وقتها (ربنا يديله على قد نيته)، وأي لاعب آخر (ربنا يديله على قد نيته) وربنا يستر".

وتحدث عن تفاصيل المفاوضات "لم يحدث توافق في المفاوضات بين أحمد حسام ميدو من جانب، وأحمد سيد زيزو ووالده من جانب آخر، ولو نشرت المحادثات مع زيزو لن تسير الأمور على ما يرام".

وتشكلت لجنة التخطيط السابقة في الزمالك من عمرو الجنايني، وأحمد حسام ميدو، وحازم إمام.

وأكمل "عقدت جلسة مع زيزو في منزلي قبل رحيله للأهلي بـ4 أيام بناء على طلب اللاعب، لم يحدث تطاول على والد زيزو خلال المفاوضات مثلما تردد".

وتابع "زيزو أقدم على خطوة الرحيل عن الزمالك إلى الأهلي بسبب الإغراءات المادية غير الطبيعية".

وكشف الجنايني عن الطلبات المالية لزيزو من الزمالك قبل رحيله "زيزو طلب الحصول على 50 مليون جنيه مقدم توقيع، و80 مليون جنيه سنويا وتم تدبيرهم بالفعل من خارج النادي".

وردا على تلقيه عرضا من نادي سعودي قبل نهاية تعاقده بعام: "زيزو تلقى عرضا في صيف 2024 بمقابل 5.5 مليون دولار من نادي نيوم السعودي، ورد مجلس الزمالك بالموافقة رسميا على العرض بشرط عدم فسخ التعاقد لمدة سنتين، ولكن رفض النادي السعودي هذا الشرط، لنفهم أنه كوبري للانتقال للأهلي".

ودافع الجنايني عن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، والداعم لمجلس الإدارة الحالي: "ممدوح عباس تعرض لظلم شنيع، أكثر من 90 % من مشاكل الزمالك المالية حلها بنفسه، وتبرع بمبالغ مالية كبيرة، وتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك".

واختار الجنايني، حسام عبد المجيد مدافع الزمالك الحالي كأفضل لاعب في مصر.

كما تحدث الجنايني، عن التونسي أحمد الجفالي القادم لصفوف الزمالك من الاتحاد المنستيري: "صدمنا بمستواه، كانت هناك آمال كبيرة على اللاعب، ولكن الإصابة أثرت على مستواه".

وانضم الجفالي البالغ من العمر 21 عاما، إلى الزمالك قادما من الاتحاد المنستيري في يناير 2025.

ولعب الجفالي 3 مباريات كبديل منذ انضمامه للزمالك بإجمالي 38 دقيقة.