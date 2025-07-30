في الجول يكشف سبب غياب كريم فؤاد وأحمد كوكا عن ودية الأهلي ضد إنبي

الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 00:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كريم فؤاد

غاب الثنائي كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا عن ودية الأهلي أمام إنبي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

أحمد نبيل كوكا

النادي : الأهلي

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه، ولم يتم إذاعة المباراة بناء على طلب ريبيرو.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي كريم فؤاد وكوكا قد غاب عن مواجهة إنبي الودية بسبب الإصابة.

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ويغيب كريم فؤاد بسبب تعرضه لإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ومن المتوقع أن يعود لتدريبات الأهلي مع بداية الأسبوع.

أما كوكا فقد اشتكى من آلام خفيفة في الظهر.

وسجل الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه هدفي المباراة.

وجاء هدف تريزيجيه من ركلة جزاء.

وأقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2025 - 2026 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 10 مباريات لـ الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي على استاد القاهرة.

ويفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي أحمد كوكا كريم فؤاد إنبي
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