خبر في الجول - أحمد عيد يُبلغ المصري برغبته في الانتقال إلى الزمالك

أبلغ أحمد عيد ظهير أيمن فريق المصري، مجلس إدارة النادي البورسعيدي برغبته في الرحيل.

ويرتبط أحمد عيد بتعاقد مع المصري حتى نهاية الموسم الجاري في صيف يونيو 2026.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عيد قد أبلغ إدارة المصري برغبته في الرحيل إلى الزمالك وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وترددت أنباء عن وجود صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري.

وحسبما علم FilGoal.com فكان هناك مقترح بصفقة تبادلية بين الزمالك والمصري، تقضي بانتقال أحمد عيد مقابل محمد عواد.

لكن حارس الزمالك رفض المقترح ويفضل البقاء ضمن صفوف الفريق ما أغلق الأمر مؤقتا.

ويملك الزمالك عمر جابر فقط في مركز الظهير الأيمن بعد إعارة أحمد محمود لنادي الاتحاد السكندري.

وكان أحمد عيد قد انتقل من ناشئين الأهلي إلى الزمالك في 2015 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

ولعب أحمد عيد للإسماعيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة كما لعب مع إنبي لمدة موسم أيضا.

وانتقل أحمد عيد إلى المصري في صيف 2023 بصفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وخاض عيد 22 مباراة مع الزمالك بينما خاض 30 مباراة مع المصري.