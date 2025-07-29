حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 23:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيست بنغال الهندي تعاقده مع المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك الأسبق.
حميد أحداد
النادي : الوداد الرياضي
وكشف إيست بنغال عبر حسابه الرسمي على إكس "حميد أحداد مهاجم المنتخب المغربي، هنا لتعزيز قوتنا الهجومية في موسم 2025-2026".
ولعب أحداد بقميص الزمالك موسم 2018 - 2019 وتوج معه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وعاد للعب بقميص الزمالك مجددا موسم 2020 -2021، ونجح في التتويج بثنائية الدوري والكأس.
وبدأ أحداد مسيرته مع نادي الدفاع الجديدي، قبل الانتقال للزمالك.
ولعب النجم المغربي لصفوف الرجاء معارا موسم 2019 - 2020 وتوج ببطولة الدوري المغربي معه، قبل العودة للعب بقميص الأبيض.
وخاض أحداد 4 تجارب مغربية بعد رحيله عن الزمالك، في صفوف الرجاء، والوداد، الفتح الرباطي، والمغرب الرياضي الفاسي.
حميد أحداد سجل الموسم الماضي 3 أهداف وصنع مثلهم في 19 مباراة خاضها في الدوري المغربي مع المغرب الفاسي.
ولعب أحداد صاحب الـ30 عاما، مباراتين دوليتين بقميص المنتخب المغربي أمام الجزائر وجامايكا وديا.