حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي

أعلن نادي إيست بنغال الهندي تعاقده مع المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك الأسبق.

حميد أحداد النادي : الوداد الرياضي

وكشف إيست بنغال عبر حسابه الرسمي على إكس "حميد أحداد مهاجم المنتخب المغربي، هنا لتعزيز قوتنا الهجومية في موسم 2025-2026".

ولعب أحداد بقميص الزمالك موسم 2018 - 2019 وتوج معه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد للعب بقميص الزمالك مجددا موسم 2020 -2021، ونجح في التتويج بثنائية الدوري والكأس.

وبدأ أحداد مسيرته مع نادي الدفاع الجديدي، قبل الانتقال للزمالك.

ولعب النجم المغربي لصفوف الرجاء معارا موسم 2019 - 2020 وتوج ببطولة الدوري المغربي معه، قبل العودة للعب بقميص الأبيض.

وخاض أحداد 4 تجارب مغربية بعد رحيله عن الزمالك، في صفوف الرجاء، والوداد، الفتح الرباطي، والمغرب الرياضي الفاسي.

حميد أحداد سجل الموسم الماضي 3 أهداف وصنع مثلهم في 19 مباراة خاضها في الدوري المغربي مع المغرب الفاسي.

ولعب أحداد صاحب الـ30 عاما، مباراتين دوليتين بقميص المنتخب المغربي أمام الجزائر وجامايكا وديا.