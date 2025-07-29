حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

حميد أحداد - إيست بنغال

أعلن نادي إيست بنغال الهندي تعاقده مع المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك الأسبق.

حميد أحداد

النادي : الوداد الرياضي

وكشف إيست بنغال عبر حسابه الرسمي على إكس "حميد أحداد مهاجم المنتخب المغربي، هنا لتعزيز قوتنا الهجومية في موسم 2025-2026".

ولعب أحداد بقميص الزمالك موسم 2018 - 2019 وتوج معه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وعاد للعب بقميص الزمالك مجددا موسم 2020 -2021، ونجح في التتويج بثنائية الدوري والكأس.

وبدأ أحداد مسيرته مع نادي الدفاع الجديدي، قبل الانتقال للزمالك.

ولعب النجم المغربي لصفوف الرجاء معارا موسم 2019 - 2020 وتوج ببطولة الدوري المغربي معه، قبل العودة للعب بقميص الأبيض.

وخاض أحداد 4 تجارب مغربية بعد رحيله عن الزمالك، في صفوف الرجاء، والوداد، الفتح الرباطي، والمغرب الرياضي الفاسي.

حميد أحداد سجل الموسم الماضي 3 أهداف وصنع مثلهم في 19 مباراة خاضها في الدوري المغربي مع المغرب الفاسي.

ولعب أحداد صاحب الـ30 عاما، مباراتين دوليتين بقميص المنتخب المغربي أمام الجزائر وجامايكا وديا.

إيست بنغال الدوري الهندي حميد أحداد
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