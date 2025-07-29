اسكواش - الكشف عن منافسي منتخب مصر للناشئين والناشئات بربع نهائي بطولة العالم

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

أمنة الطرابلسي - منتخب ناشئين مصر اسكواش

حسم منتخب مصر للناشئين والناشئات تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم فرق.

وتقام منافسات بطولة العالم فرق للاسكواش على ملاعب نادي بلاك بول في مصر حتى 1 أغسطس المقبل.

وتصدر منتخب مصر مجموعته للناشئين والناشئات بالعلامة الكاملة.

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ويواجه منتخب مصر للآنسات نظيره الهند في ربع النهائي في تمام الرابعة عصرا.

بينما يواجه منتخب الناشئين نظيره التشيك في السادسة والنصف مساء.

ويعتبر منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم للفرق سواء على مستوى الناشئين أو الناشئات.

إذ توج منتخب الناشئين بلقب بطولة العالم للفرق 7 مرات وبفارق لقبين عن أستراليا وإنجلترا وباكستان.

بينما على مستوى الناشئات فتوج منتخب مصر بـ 11 لقبا وبفارق 6 ألقاب عن إنجلترا.

وكان منتخب الناشئين هو حامل لقب النسخة الأخيرة وحصد اللقب مرتين في آخر 4 نسخ.

بينما على مستوى الناشئات فيهيمن منتخب مصر على اللقب تسع مرات على التوالي.

اسكواش منتخب الناشئين منتخب الناشئات
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