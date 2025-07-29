في غياب كهربا.. الاتحاد يهزم السويحلي واشتعال المنافسة على صدارة الدوري الليبي

غاب محمود كهربا عن انتصار الاتحاد على السويحلي في المرحلة الختامية لسداسي التتويج بالدوري الليبي.

وتغلب الاتحاد على السويحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية.

وتتنافس 6 فرق بنظام دوري من دور واحد على لقب الموسم في الدوري الليبي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط ليشتعل صراع الصدارة عقب مرور جولتين بفارق نقطة واحدة فقط، إذ لم ينجح أي فريق في تحقيق انتصارين على التوالي.

وبقيادة حسام البدري تعادل أهلي طرابلس سلبيا بدون أهداف مع الأخضر.

وتتقاسم أندية أهلي طرابلس وهلال بنغازي والأخضر الصدارة بـ 4 نقاط مع تفوق أهلي طرابلس بفارق الأهداف.

ويلعب أهلي طرابلس مباراته المقبلة أمام الاتحاد، إذ يواجه حسام البدري، كهربا يوم السبت 2 أغسطس المقبل.

وتوج النصر بلقب الموسم الماضي.

نظام الدوري الليبي 2024-25

وأقيم الدوري الليبي هذا الموسم بمشاركة 35 فريقا قُسمت على 4 مجموعات.

وتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة للمرحلة الثانية بواقع 12 فريقا قُسموا على مجموعتين.

ثم تأهل أول 3 من كل مجموعة للمنافسة على لقب الموسم الجديد من الدوري الليبي.