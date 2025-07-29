خبر في الجول - منتخب الناشئين يخوض وديتين أمام تونس وقطر قبل كأس العالم

يخوض منتخب مصر تحت 17 سنة مباراة ودية في إطار استعداداته لكأس العالم للناشئين.

وعلم FilGoal.com أن منتخب مصر تحت 17 سنة سيواجه نظيره التونسي وديا خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين ودية أخيرة أمام قطر قبل انطلاق كأس العالم، حسبما علم FilGoal.com

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويقع منتخب مصر للناشئين في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهاييتي.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

وجاءت نتيجة قرعة كأس العالم للناشئين كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر - إيطاليا - جنوب إفريقيا - بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان - المغرب - نيو كاليدونيا - البرتغال

المجموعة الثالثة: السنغال - كرواتيا - كوستاريكا - الإمارات

المجموعة الرابعة: الأرجنتين - بلجيكا - تونس - فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا - فنزويلا - هاييتي - مصر

المجموعة السادسة: المكسيك - كوريا - كوت ديفوار - سويسرا

المجموعة السابعة: ألمانيا - كولومبيا - كوريا الشمالية - السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل - هندوراس - إندونيسيا - زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة - بوركينا فاسو - طاجيكستان - التشيك

المجموعة العاشرة: باراجواي - أوزبكستان - بنما - أيرلندا

المجموعة الـ 11: فرنسا - تشيلي - كندا - أوغندا

المجموعة الـ 12: مالي - نيوزيلندا - النمسا - السعودية

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.