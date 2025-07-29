أحمد ربيع: أجيد اللعب في مركزين.. وقبلت عرض الزمالك بدون تردد

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - الزمالك

أعرب أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم مؤخراً للأبيض قادماً من البنك الأهلي، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد ربيع

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن نادي الزمالك ضم أحمد ربيع من البنك الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "المفاوضات بدأت لضمي عن طريق وكيل أعمالي، وبعدها بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في التفاوض مع إدارة البنك الأهلي لحسم الصفقة".

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وأوضح ربيع "بمجرد وصول عرض الزمالك وافقت على الفور وبدون تردد".

وشدد "رغبتي كانت اللعب للقلعة البيضاء، بالرغم من العروض التي حصلت عليها".

وتابع "سأبذل قصارى جهدي مع الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات".

وكشف ربيع "أجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، وأنا تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز منهما".

أما عن طموحاته مع الزمالك فكشف "أريد حصد كل البطولات التي أشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل".

واختتم أحمد ربيع تصريحاته قائلاً:" أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك، ونعدهم ببذل أقصى جهد لحصد البطولات وإسعادهم في الموسم المقبل".

أحمد ربيع يلعب مع البنك الأهلي منذ عام 2022 قادما من السكة الحديد.

وشارك ربيع في 31 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفا واحدا.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط مساعد، بجانب اللعب كظهير أيمن.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي قادما من اتحاد طنجة بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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