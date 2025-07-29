فوت ميركاتو: تعطل انتقال سعود عبد الحميد إلى تولوز.. ولانس يعود للصورة

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - روما

كشف موقع فوت ميركاتو عن تعطل صفقة انضمام سعود عبد الحميد ظهير أيمن روما الإيطالي، إلى تولوز الفرنسي.

وكان الموقع نفسه كشف قبل أيام عن تفضيل سعود الانتقال لصفوف تولوز، إلا أنه كشف اليوم عن صعوبة إتمام الصفقة حتى الآن.

وذكر فوت ميركاتو: "تولوز كان متقدما في الصفقة، إلا أنها تواجه الآن صعوبة في إتمامها".

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وأكمل "عاد لانس للصورة مجددا في مفاوضات ضم سعود عبد الحميد".

وأوضح الموقع الفرنسي "رغم كل شيء، لا يزال تولوز واثقًا من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بل ويأمل في إتمام الصفقة رسميًا بنهاية الأسبوع."

صاحب الـ 26 عاما خاض 8 مباريات فقط بقميص روما الموسم الماضي سجل هدفا وصنع آخر.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق.

وقبل أسابيع، ذكر موقع فوت ميركاتو أن 4 أندية فرنسية تتنافس على ضم سعود عبد الحميد مدافع نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن سعود وقَّع الصيف الماضي عقدًا مع النادي الإيطالي لمدة موسمين.

سعود عبد الحميد تولوز لانس روما
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