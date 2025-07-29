المصري اليوم: إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة على ذمة قضية "الغش والتزوير"

أخلت النيابة العامة اليوم الثلاثاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بعد سداد كفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويأتي ذلك على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتورط بجريمة غش وتزوير داخل لجنة امتحانات بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت اللاعب الدولي في مطار القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبوالنمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

ووفق مصادر قضائية لصحيفة المصري اليوم، خضع صبحي لجلسة تحقيق مطولة أمام النيابة المختصة، أنكر خلالها الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم صلته بالوقائع محل القضية.

وطالب بإعادة نظر الدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة المختصة.

ومن المقرر أن تُستكمل التحقيقات في القضية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كانت الوقائع تقتضي إحالة اللاعب للمحاكمة أو حفظ الاتهام.

وغاب رمضان صبحي في مباراة فريقه الودية ضد قاسم باشا التركي.

وقال مصطفى المنيري طبيب الفريق عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز في وقت سابق: "رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال المران الذي سبق المباراة".

وأضاف "الجهاز الفني فضل إبعاده عن المباراة الودية، على أن يجري أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في المران الجماعي".

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.