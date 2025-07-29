كما كشف في الجول.. أحمد ربيع سابع صفقات الزمالك

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

وبات ربيع سابع صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الزمالك تعاقده مساء اليوم الثلاثاء مع ربيع بشكل رسمي لمدة 5 سنوات.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن نادي البنك الأهلي أبلغ لاعبه أحمد ربيع بالموافقة على الانتقال لـ الزمالك. (طالع التفاصيل)

وأتم الزمالك صفقة أحمد ربيع، بعد انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي بشكل رسمي، ومن قبله سيد عبد الله.

أحمد ربيع يلعب مع البنك الأهلي منذ عام 2022 قادما من السكة الحديد.

وشارك ربيع في 31 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفا واحدا.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط مساعد، بجانب اللعب كظهير أيمن.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي قادما من اتحاد طنجة بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.