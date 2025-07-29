مولر إلى فانكوفر الكندي.. وسينسيناتي يحصل على "حقوق الاكتشاف"

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن الخطوة المقبلة لتوماس مولر نجم بايرن ميونيخ السابق.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ فانكوفر وايتكابس

وأشارت الصحيفة إلى إتمام نادي فانكوفر وايتكابس الكندي المشارك في الدوري الأمريكي اتفاقه مع مولر لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

ولم تكشف الصحيفة عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أنها أوضحت أن فانكوفر ملزم بسداد مبلغ حقوق اكتشاف لنادي سينسيناتي.

بيلد أشارت إلى أن فانكوفر سيدفع مبلغ 400 ألف دولار،"حقوق اكتشاف" لنادي سينسيناتي الأمريكي الذي طالب أولا بالحصول على خدمات اللاعب.

وتضع الأندية الأمريكية قائمة محددة من اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترات الانتقال، للحصول على موافقة من رابطة أندية الدوري الأمريكي.

وفي حالة رغبة نادي آخر في الحصول على خدمات اللاعب يكون ملزما بسداد رسوم انتقال نظير "حق الاكتشاف" للنادي الآخر، لتجنب الصراع بين الأندية على ضم اللاعبين، وكذلك وضع حد أقصى للمبالغ المدفوعة في الصفقات.

بيلد أوضحت أن المبلغ المطلوب من فانكوفر سيتم سداده على مدار 12 شهرًا المقبلين.

الأمر تكرر سابقا مع ماركو رويس نجم بروسيا دوتموند السابق الذي انتقل للوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ودفع جالاكسي مبلغ 400 ألف دولار أمريكي كحقوق اكتشاف لنادي شارلوت إف سي.

وكشفت الصحيفة عن موعد توقيع توماس مولر للعقد مع فانكوفر في الأول من أغسطس المقبل.

ويستمر تعاقد مولر مع فانكوفر حتى نهاية عام 2026.

وقد يكون الظهور الأول لمولر مع فانكوفر يوم 9 أغسطس أمام سان خوسيه إيرثكويكس.

وأعلن مولر رحيله عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة استمرت 25 عاما مع النادي البافاري، ستنتهي بنهاية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وأعلن جيف بيردينج رئيس نادي سينسيناتي الأمريكي، الشهر الماضي، أن مفاوضاته مع الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني، لن تتوقف.

يأتي ذلك رغم رغبة بايرن ميونيخ في انضمام مولر إلى لوس أنجلوس الذي يرتبط بشراكة معه، وذلك ليجعل مولر سفيرا له في السوق الأمريكية.

وكان إرنست تانر المدير الرياضي لنادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قد تحدث عن إمكانية انتقال توماس مولر إلى صفوف فريقه.

وقال تانر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "عُرض علينا توماس مولر. ما زلت أتمتع بعلاقة جيدة مع وكلائه. لكن من الناحية المالية، الأمر غير واقعي على الإطلاق بالنسبة لنا".

وأضاف "نادي لوس أنجلوس هو النادي الشريك لبايرن ميونيخ، وسأكون متفاجئًا إن لم ينتقل إلى هناك".

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.