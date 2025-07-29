كرة سلة - سيدات مصر ضد جنوب السودان من أجل بلوغ ربع النهائي

أسفرت منافسات ملحق بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة السلة عن مواجهة منتخب مصر ضد جنوب السودان.

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

ويتأهل الفائز من الملحق إلى ربع النهائي، إذ صعدت 4 منتخبات مباشرة وهم كوت ديفوار ونيجيريا ومالي وأوغندا.

ويواجه منتخب سيدات مصر نظيره جنوب السودان في تمام السادسة من مساء غدا الأربعاء.

ويصعد الفائز لمواجهة أوغندا في ربع النهائي.

وخسر منتخب سيدات مصر في الافتتاح أمام كوت ديفوار بينما حقق الانتصار ضد أنجولا ليرتفع رصيد سيدات الفراعنة إلى 3 نقاط بـ (+4).

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق.

وتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للملحق، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.

وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.

وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.