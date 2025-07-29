خليفة مودريتش.. ريال مدريد يعلن منح مبابي الرقم 10

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي ارتداء كيليان مبابي الرقم 10 عقب رحيل الكرواتي لوكا مودريتش.

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وكان الرقم 10 خاليا في صفوف ريال مدريد بعد رحيل لوكا مودريتش.

وترك مودريتش موقعه في مدريد بعد 13 عاما في صفوف النادي، حيث انتقل إلى ميلان في صفقة انتقال حر.

وألمح مبابي منذ أيام لارتدائه الرقم 10.

وفاز مبابي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2025 بصفوف الميرينجي.

وحصد مبابي الجائزة بعد موسمه الأول مع الفريق الملكي.

بداية النجم الفرنسي مع ريال مدريد لم تكن بالشكل الأمثل في الأشهر الأولى من الموسم، قبل أن يتعملق في باقي الموسم.

وتوج كيليان مبابي بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 31 هدفا، بفارق 4 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الـ5 الكبرى، متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول وفيكتور جيوكيرس مهاجم سبورتنج لشبونة.

بشكل عام شارك مبابي في 59 مباراة مع الملكي بمختلف المسابقات.

وسجل الفرنسي 44 هدفا وصنع 5.