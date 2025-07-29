بعدما ارتبط بالانتقال لبيراميدز.. تقرير: قطر القطري يقترب من ضم نجم صنداونز

اقترب نادي قطر القطري من التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو خلال هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم ريبيرو بالانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة Soccer Bullet الجنوب إفريقية، فإن نادي قطر القطري يقترب من حسم صفقة البرازيلي لوكاس ريبيرو لاعب صنداونز.

ويلعب ريبيرو في مركز الجناح الأيمن أو كمهاجم ثان.

وانضم ريبيرو إلى صنداونز في أغسطس 2023 قادما من دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وخاض ريبيرو 88 مباراة بقميص صنداونز في مختلف المسابقات وساهم في 60 هدفا.

ونجح ريبيرو في تسجيل 37 هدفا وصناعة 23 آخرين.

ويبلغ النجم البرازيلي 28 عاما وحقق جائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي بجنوب إفريقيا.

وكان قطر القطري يضم بين صفوفه الموسم الماضي كل من بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.