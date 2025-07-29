إيفرتون يعلن ضم المغربي أدم أزنو

أعلن نادي إيفرتون ضم المغربي أدم أزنو ظهير أيسر بايرن ميونيخ.

آدم أزنو النادي : بايرن ميونيخ إيفرتون

ولم يكشف النادي الإنجليزي القيمة المالية وأشار إلى أن التوقيع حتى صيف 2029.

ومن جانبه كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن إتمام الصفقة مقابل 9 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت.

وقال أزنو تعقيبا على انضمامه إلى إيفرتون في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد بسبب تواجدي هنا ومشروع الفريق، وأرى أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم لذلك متحمس لبدء مشواري مع الفريق".

لعب آدم في صفوف لاماسيا في برشلونة منذ الـ13 من عمره قبل أن يضمه النادي البافاري.

وخرج الظهير الأيسر البالغ من العمر 19 عاما إلى بلد الوليد معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ولعب أزنو 13 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وينتهي عقد أزنو مع بايرن ميونيخ في 2027.

ومثل أزنو الفئات السنية المختلفة للمغرب وإسبانيا قبل أن يستقر على تمثيل بلده الأصل المغرب.