إيفرتون يعلن ضم المغربي أدم أزنو

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

أدم أزنو - إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون ضم المغربي أدم أزنو ظهير أيسر بايرن ميونيخ.

آدم أزنو

النادي : بايرن ميونيخ

إيفرتون

ولم يكشف النادي الإنجليزي القيمة المالية وأشار إلى أن التوقيع حتى صيف 2029.

ومن جانبه كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن إتمام الصفقة مقابل 9 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت.

أخبار متعلقة:
رومانو: المغربي أزنو يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لـ إيفرتون بمشاركة إيفرتون.. بيراميدز يفوز على تراكتور وديا "القصص ترسم بالقدم وتعلق على الجدران".. بيراميدز يعلن ضم إيفرتون ذا أثلتيك: إيفرتون يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لضم المغربي أزنو

وقال أزنو تعقيبا على انضمامه إلى إيفرتون في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد بسبب تواجدي هنا ومشروع الفريق، وأرى أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم لذلك متحمس لبدء مشواري مع الفريق".

لعب آدم في صفوف لاماسيا في برشلونة منذ الـ13 من عمره قبل أن يضمه النادي البافاري.

وخرج الظهير الأيسر البالغ من العمر 19 عاما إلى بلد الوليد معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ولعب أزنو 13 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وينتهي عقد أزنو مع بايرن ميونيخ في 2027.

ومثل أزنو الفئات السنية المختلفة للمغرب وإسبانيا قبل أن يستقر على تمثيل بلده الأصل المغرب.

آدم أزنو إيفرتون
نرشح لكم
رومانو: مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل حارسه فوت ميركاتو: تعطل انتقال سعود عبد الحميد إلى تولوز.. ولانس يعود للصورة كما كشف في الجول.. أحمد ربيع سابع صفقات الزمالك مولر إلى فانكوفر الكندي.. وسينسيناتي يحصل على "حقوق الاكتشاف" بعدما ارتبط بالانتقال لبيراميدز.. تقرير: قطر القطري يقترب من ضم نجم صنداونز خبر في الجول - بلوزداد يطلب التعاقد مع بن حمودة.. والمحلة يشترط مليون دولار تقارير: دورتموند يراقب تروسارد.. وعرضان إنجليزيان صراع بين القادسية واتحاد جدة.. النصر يحدد شرطين للتخلي عن العمري
أخر الأخبار
خبر في الجول - منتخب الناشئين يخوض وديتين أمام تونس وقطر قبل كأس العالم 5 دقيقة | منتخب مصر
أحمد ربيع: أجيد اللعب في مركزين.. وقبلت عرض الزمالك بدون تردد 6 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل حارسه 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بثنائية أفشة وتريزيجيه.. الأهلي يهزم إنبي وديا 29 دقيقة | الدوري المصري
رئيس نادي الهلال يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة 42 دقيقة | سعودي في الجول
فوت ميركاتو: تعطل انتقال سعود عبد الحميد إلى تولوز.. ولانس يعود للصورة ساعة | ميركاتو
المصري اليوم: إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة على ذمة قضية "الغش والتزوير" ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. أحمد ربيع سابع صفقات الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 3 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510206/إيفرتون-يعلن-ضم-المغربي-أدم-أزنو