خبر في الجول - بلوزداد يطلب التعاقد مع بن حمودة.. والمحلة يشترط مليون دولار
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 19:44
كتب : رضا السنباطي
طلب شباب بلوزداد الجزائري التعاقد مع التونسي محمد علي بن حمودة خلال هذا الصيف.
محمد علي بن حمودة
النادي : غزل المحلة
ونجح بن حمودة في تسجيل 9 أهداف ليتواجد في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري موسم 2024 - 2025.
وحسبما علم FilGoal.com شباب بلوزداد الجزائري عرض 500 ألف دولار للتعاقد مع التونسي محمد علي بن حمودة.
غزل المحلة طلب الحصول على مليون دولار وهناك محاولات حاليا للوصول إلى مبلغ مرضي للطرفين.
ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.
وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.
وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2020.
وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.
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