خبر في الجول - بلوزداد يطلب التعاقد مع بن حمودة.. والمحلة يشترط مليون دولار

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 19:44

كتب : رضا السنباطي

محمد علي بن حمودة - غزل المحلة

طلب شباب بلوزداد الجزائري التعاقد مع التونسي محمد علي بن حمودة خلال هذا الصيف.

ونجح بن حمودة في تسجيل 9 أهداف ليتواجد في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري موسم 2024 - 2025.

وحسبما علم FilGoal.com شباب بلوزداد الجزائري عرض 500 ألف دولار للتعاقد مع التونسي محمد علي بن حمودة.

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غزل المحلة طلب الحصول على مليون دولار وهناك محاولات حاليا للوصول إلى مبلغ مرضي للطرفين.

ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.

وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.

وكان بن حمودة قد انضم إلى الترجي في صيف 2020.

وخاض بن حمودة 109 مباراة بقميص الترجي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 آخرين.

محمد علي بن حمودة غزل المحلة شباب بلوزداد
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