تقارير: دورتموند يراقب تروسارد.. وعرضان إنجليزيان

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

ليوناردو تروسارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

يراقب بروسيا دورتموند الألماني موقف البلجيكي ليوناردو تروسارد جناح فريق أرسنال.

وينتهي تعاقد تروسارد مع أرسنال في صيف 2027.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "يراقب بروسيا دورتموند الألماني موقف ليوناردو تروسارد".

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وأوضحت سكاي "اللاعب البلجيكي تلقى عرضين من ناديين في الدوري الإنجليزي".

وكانت صحيفة جارديان الإنجليزية، كشفت عن طلب أرسنال الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل تروسارد لبايرن ميونيخ، قبل أن يتمم الفريق البافاري تعاقده مع لويس دياز لاعب ليفربول.

ويلعب تروسارد في صفوف أرسنال منذ يناير 2023 قادما من برايتون.

ولعب تروسارد مع أرسنال 124 مباراة وسجل 28 هدفا وصنع 23 آخرين بجميع المسابقات.

ولم يشارك تروسارد أساسيا في صفوف أرسنال وبقي عنصرًا بديلاً، إلا أنه نجح في الموسم الماضي البدء في 28 مباراة أساسيا الموسم الماضي، نتيجة تراجع مستوى جابرييل مارتينيلي.

وذكر موقع فوتبول إنسايدر أن تروسارد يلقى اهتماما من أندية الدوري السعودي.

وارتبط تروسارد بالانتقال لـ فنربشخة التركي، ولكن توقفت المحادثات، قبل أن يشهد انتقال تروسارد تطورات جديدة لوجهات محتملة هذا الصيف.

ليوناردو تروسارد أرسنال دورتموند
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