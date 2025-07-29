مران الزمالك - عودة صلاح مصدق.. وبنتايك يواصل التأهيل

عاد المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وخاض الزمالك مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان مصدق قد تعرض لإصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

فيما واصل المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق، تدريباته التأهيلية.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد عضلي خفيف، تعرض لها خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وأدى بنتايج تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق.

وأدى لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.