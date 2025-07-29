تعويضا لجماهيره.. برشلونة يعلن بث مباراتيه الوديتين مجانا عبر يوتيوب

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

شعار نادي برشلونة - بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي بث المباراتين المتبقيتين في جولته الآسيوية مجانا عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ويأتي ذلك من أجل تعويض الجماهير عقب مشاكل البث في المواجهة السابقة ضد فيسيل كوبي الياباني.

وكان برشلونة قد تغلب على فيسيل كوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الودية الأولى ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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وسيتم إذاعة مواجهتي برشلونة ضد كل من سيول يوم 31 يوليو الجاري ودايجو في 4 أغسطس المقبل مجانا عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

واعتذر برشلونة لأعضائه وجماهيره حول العالم عن عدم تقديم الخدمة بالمستوى الذي يليق بالنادي الكتالوني.

وانتصر برشلونة الإسباني على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى المباريات الودية للفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد.

وظهر لامين يامال بالقميص رقم 10 لأول مرة، فيما شارك ماركوس راشفورد الوافد الجديد بقميص البلاوجرانا.

واعتمد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على تشكيلين مختلفتين في الشوطين.

ويخوض برشلونة 3 مباريات ودية أخرى في الصيف استعدادا للموسم الجاري.

وسيواجه برشلونة فريقي سيول ودايجاو من كوريا الجنوبية ثم يختتم ودياته بلقاء كومو الإيطالي.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس المقبل.

برشلونة الجولة الآسيوية
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