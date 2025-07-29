صراع بين القادسية واتحاد جدة.. النصر يحدد شرطين للتخلي عن العمري
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 19:11
كتب : FilGoal
دخل نادي القادسية في سباق التعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر خلال هذا الصيف.
عبد الإله العمري
النادي : النصر
وعاد العمري للنصر بعد نهاية إعارته لصفوف الاتحاد.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن القادسية واتحاد يرغبان في شراء عقد اللاعب من النصر.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النصر اشترط الحصول على 60 مليون ريال للتخلي عن العمري.
كما اشترط موالفقة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الذي يقيم اللاعبين خلال الفترة الحالية في معسكر النمسا تحضيرا للموسم الجديد.
العمري الذي توج الموسم المنصرم بلقبي الدوري وكأس السعودية مع اتحاد جدة.
وشارك العمري بالموسم المنصرم مع اتحاد جدة في 21 مباراة.
ويرغب لوران بلان في الوصول إلى اتفاق مع النصر وحسم انتقال العمري بشكل نهائي.
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