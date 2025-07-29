تورينو يتعاقد مع المغربي زكريا أبو خلال
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 18:30
كتب : FilGoal
أتم نادي تورينو الإيطالي إجراءات التعاقد مع المغربي زكريا أبو خلال هذا الصيف.
زكريا أبو خلال
النادي : تولوز
وانضم أبو خلال لنادي تورينو قادما من صفوف تولوز الفرنسي.
وأعلن تورينو مساء اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع زكريا أبو خلال.
وانضم صاحب الـ25 عاما لصفوف تولوز في 2022 قادما من ألكمار الهولندي.
أبو خلال شارك مع تولوز في 83 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 9 آخرين.
وعلى المستوى الدولي شارك أبو خلال مع المنتخب المغربي في 22 مباراة وسجل 3 أهداف.
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