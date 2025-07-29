تقرير: برشلونة يصدر قميصا خاصا لـ الكلاسيكو بذكريات ثلاثية 2005

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

قميص برشلونة الجديد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن قميص خاص يعده نادي برشلونة من أجل خوض مباراته أمام ريال مدريد.

برشلونة أعلن 3 قمصان للموسم الجديد 2025 - 2026، قبل أن تكشف الصحيفة عن تصميم خاص في طقم رابع خاص لمباراة الكلاسيكو.

القميص الرابع يتمتع لخطوط حمراء وزرقاء بالإضافة لخطوط زرقاء فاتحة، والمستوحي من قميص موسم 2005 - 2006.

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وحقق برشلونة الفوز على حساب ريال مدريد بثلاثية نظيفة في هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويظهر في القميص أرقام الدقائق التي شهدت تسجيل الأهداف الثلاثة، في الدقائق 14، و58، و77.

سجل الأهداف الثلاثة وقتها صامويل إيتو هدفا من صناعة ليونيل ميسي، قبل أن يضيف رونالدينيو هدفين بمهارة رائعة.

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وتحددت مواعيد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولتين 11 و32 من المسابقة.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد أولا في الجولة 11 والمقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل.

بينما يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة يوم 21 أبريل 2024 في الجولة 32.

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