ليكيب: أوباميانج يصل مارسيليا الأربعاء لتوقيع العقود

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

أوباميانج نجم مارسيليا

يصل بيير أوباميانج إلى مارسيليا مساء غدا الأربعاء تمهيدا لتوقيع العقود بعد عودته للنادي الفرنسي من جديد.

وكان أوباميانج قد فسخ تعاقده مع القادسية السعودي.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أوباميانج قد أتم اتفاقه مع مارسيليا الفرنسي للعودة إلى صفوف الفريق من جديد.

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وأشار التقرير إلى وصول أوباميانج في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء وسط حضور جماهيري منتظر.

وحسب تقرير فوت ميركاتو في وقت سابق فإن مارسيليا توصل لاتفاق مع أوباميانج لضمه مرة أخرى في صفقة انتقال حر حتى 2027.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها أوباميانج مع القادسية إلا أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا ولذلك فسخ تعاقده مع اللاعب الفرنسي بالتراضي.

وكان قد ارتبط اسم أوباميانج خلال الفترة الأخيرة بالاستمرار داخل الدوري السعودي وتحديدا مع فريق الاتفاق، قبل أن يتمم اتفاقه مع النادي الفرنسي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.

مارسيليا أوباميانج
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