بوطيب يكشف حقيقة اقترابه من الوداد

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - المغرب

نفى خالد بوطيب مهاجم منتخب المغرب والزمالك السابق اقترابه من الوداد في الفترة الحالية.

ويبلغ بوطيب من العمر 38 عاما ويعتبر لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد.

وكشف موقع البطولة المغربي أن الوداد بدأ التحرك لضم خالد بوطيب في صفقة انتقال حر.

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وقال خالد بوطيب لراديو مارس المغربي: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين الوداد".

وأوضح "تحدث مع ناد آخر، وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

ولعب بوطيب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

الوداد خالد بوطيب
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