خبر في الجول - ريبيرو يغلق مباراة إنبي الودية أمام وسائل الإعلام

ويفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أجندة الأهلي كالآتي:

الجولة الأولى: مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة) 9 أغسطس 8 مساء

الجولة الثانية: الأهلي × فاركو (استاد القاهرة) 15 أغسطس 8 مساء

الجولة الثالثة: راحة

الجولة الرابعة: غزل المحلة × الأهلي (استاد غزل المحلة) 25 أغسطس 5 مساء

الجولة الخامسة: الأهلي × بيراميدز (استاد القاهرة) 30 أغسطس 8 مساء

الجولة السادسة: إنبي × الأهلي (استاد المقاولون) 14 سبتمبر 8 مساء

الجولة السابعة: الأهلي × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة) 19 سبتمبر 8 مساء

الجولة الثامنة: حرس الحدود × الأهلي (استاد برج العرب) 23 سبتمبر 5 مساء

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 29 سبتمبر 8 مساء

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية × الأهلي (استاد السويس الجديد) 5 أكتوبر 5 مساء

الجولة الـ 11: الأهلي × الاتحاد (استاد القاهرة) 21 أكتوبر 8 مساء

الجولة الـ 12: بتروجت × الأهلي (استاد الكلية الحربية) 29 أكتوبر 8 مساء

الجولة الـ 13: الأهلي × المصري (استاد برج العرب) 2 نوفمبر 8 مساء

الجولة الـ 14: الأهلي × الإسماعيلي (استاد برج العرب) 25 نوفمبر 8 مساء

الجولة 15: طلائع الجيش x الأهلي (استاد الكلية الحربية) 19 يناير 5 مساء

الجولة 16: الأهلي x وادي دجلة (استاد القاهرة) 27 يناير 5 مساء

الجولة 17: البنك الأهلي x الأهلي (استاد القاهرة) 3 فبراير 8 مساء

الجولة 18: الأهلي x الجونة (استاد القاهرة) 19 فبراير 9:30 مساء

الجولة 19: سموحة x الأهلي (استاد برج العرب) 23 فبراير 9:30 مساء

الجولة الـ 20: الأهلي × زد (استاد القاهرة) 28 فبراير 9:30 مساء

الجولة الـ 21: المقاولون العرب × الأهلي (استاد المقاولون) 5 مارس 9:30 مساء.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)