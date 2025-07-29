كرة طائرة - خلفا لمونزو.. تعيين جوردون مايفورث مديرا فنيا لـ الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين الأمريكي جوردون مايفورث مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة رجال.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع ما يفورث في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي لتوفير الاستقرار والأجواء المناسبة لاستمرار البطولات.

ويأتي التعاقد مع جوردون مايفورث خلفا للإسباني فيرناندو مونزو الذي استمر لمدة موسمين مع طائرة الأهلي.

وسبق وأن درب مايفورث كل من منتخب اليابان واليونان والجزيرة الإماراتي وساكاي الياباني وسان سباستيان البورتوريكي وأيك القبرصي وبينل الإندونيسي.

ويبلغ جوردون مايفورث من العمر 57 عاما وسبق له التدريب فيما يقارب من 8 دول.

وحصد مونزو خلال موسمين سبعة ألقاب مع فريق الأهلي.

إذ نجح في تحقيق الثلاثية المحلية موسمين على التوالي بألقاب الدوري وكأس والسوبر.

كما توج ببطولة إفريقيا للأندية 2024 قبل أن يودع من نصف نهائي نسخة العام الجاري.

وقاد مونزو فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة في كأس العالم للأندية بالموسم المنقضي.

وحقق الأهلي وقتها المركز الخامس في مشاركته الرابعة تاريخيا بمونديال الأندية.

ونجح الأهلي في تحقيق انتصاره الأول تاريخيا بالبطولة بعد الفوز على برايا البرازيلي كأول فريق إفريقي ينتصر أمام فريق برازيلي.