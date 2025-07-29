خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع بلدية المحلة لضم حسن الحطاب

أتم نادي وادي دجلة اتفاقه مع نظيره بلدية المحلة للتعاقد مع حسن الحطاب حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وادي دجلة اتفق مع الحارس البالغ من العمر 30 عاما على عقد لمدة موسمين في حضوره رفقة وكيله عماد حمدي.

وانتقل الحطاب منذ أيام إلى بلدية المحلة في صفقة انتقال حر قادما من الداخلية، إلا أن حاجة وادي دجلة لحارس مرمى أدت إلى الدخول في مفاوضات معه لضمه من البلدية.

وعلى الجانب الآخر حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن وادي دجلة اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لضمه في صفقة انتقال حر ووصل القاهرة للخضوع للفحوصات الطبية قبل إعلان انضمامه بشكل رسمي.

وتأسس الجناح الأيمن في ألكمار ولعب في ألمير سيتي ودي جرافشاب الذي لعب له حازم إمام من قبل وتلستار الهولنديون.

وفي حال إبرام صفقة انتقاله إلى وادي دجلة بشكل رسمي فستكون التجربة الأولى له خارج هولندا.

ولعب كاندورب في الموسم الماضي 36 مباراة رفقة تلستار وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

وكان وادي جلة قد أتم اتفاقه مع الاتحاد السكندري في وقت سابق لضم أحمد أيمن حسبما علم FilGoal.com.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لوادي دجلة في حضور وكيله محمد كفتة.

ويلعب أحمد أيمن في مركز الظهير الأيمن وبدأ مسيرته في فريق النجوم.

وأعير إلى أسوان في صيف 2020، ثم خرج معارا مرة أخرى إلى سكة الحديد في الانتقالات الصيفية عام 2022.

واستقر أيمن نهائيا في الاتحاد السكندري في شتاء 2024.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 17 مباراة الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع أهدافا.

وكان وادي دجلة قد تمم إجراءات ضم عمرو حسام حارس مرمى زد لمدة 3 سنوات حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

ولعب حسام مع المصرية للاتصالات واتحاد الشرطة وبتروجت وإنبي، قبل انتقاله إلى إيسترن كومباني في سبتمبر 2021، حين صعد الفريق إلى الدوري الممتاز.

مغامرة إيسترن انتهت في موسمها الأول بعودته إلى الدرجة الثانية، ولكن عمرو حسام لم يظل بعيدا عن الأضواء، إذ عاد للممتاز مع عائد آخر هو نادي أسوان.

هبط مجددا مع أسوان ولكنه عاد إلى الدرجة الأعلى للمرة الثالثة على التوالي مع نادي زد، ولازال مستمرا مع وادي دجلة الصاعد حديثا.

وصعد وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز، ليصل عدد فرق الدوري إلى 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.