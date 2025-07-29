مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: أبو النجا ينتظر إنتهاء إجراءت زراعة الكبد

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 16:32

كتب : رضا السنباطي

محمد أبو النجا بونجا - وادي دجلة

كشف مصدر من نادي وداي دجلة عن آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق.

وكان أبو النجا قد تعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد وأصيب بمرض الصفراء ونُقل للمستشفى في الإسماعيلية بعد نهاية دوري المحترفين.

وقال مصدر من وادي دجلة لـFilGoal.com :محمد أبو النجا حارس مرمى الفريق متواجد بالعناية المركزة على جهاز تنفس صناعي.

أخبار متعلقة:
مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل مرض أبو النجا وسبب نقله للمستشفى مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: استقرار حالة أبو النجا ونقله من الرعاية المركزة ندى أبو النجا.. مارست 5 رياضات قبل أن تصبح أول سعودية تحترف الاسكواش إسكواش - ندى أبو النجا أول سعودية تشارك في بطولة دولية

وأضاف "الحارس ينتظر الانتهاء من أوراق عملية زراعة الكبد".

وقرر وادي دجلة نقله لمستشفى في السادس من أكتوبر وتم حجزه بغرفة الرعاية المركزة.

وساهم الحارس المُلقب بـ "بونجا" في تأهل وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

وتألق بونجا في قيادة الغزلان للعودة للممتاز حيث شارك في 29 مباراة وخرج في 21 منها بشباك نظيفة.

وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات متتالية، واستقبل فقط 8 مباريات في الموسم المنقضي.

وسبق أن ساهم بونجا في عودة بتروجت إلى الدوري المصري في الموسم الماضي من دوري المحترفين أيضا.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للحارس وعودته سالما.

محمد أبو النجا وادي دجلة
نرشح لكم
خبر في الجول - ريبيرو يغلق مباراة إنبي الودية أمام وسائل الإعلام خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع بلدية المحلة لضم حسن الحطاب أبو مسلم لـ في الجول: اعتذرت عن عدم تدريب كوم حمادة بعد 3 ساعات رئيس اتحاد طنجة: معالي فضل الزمالك رغم تلقيه عروضا من فرنسا والدنمارك خبر في الجول – بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لـ سموحة خبر في الجول – عرض معايشة برتغالي لـ يوسف محمود ناشئ بيراميدز محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي إصابة جابرييل شيكودي بكسر في الساق
أخر الأخبار
صراع بين القادسية واتحاد جدة.. النصر يحدد شرطين للتخلي عن العمري 8 دقيقة | سعودي في الجول
تورينو يتعاقد مع المغربي زكريا أبو خلال 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: برشلونة يصدر قميصا خاصا لـ الكلاسيكو بذكريات ثلاثية 2005 53 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: أوباميانج يصل مارسيليا الأربعاء لتوقيع العقود 59 دقيقة | ميركاتو
غموض حول موعد عودته.. برشلونة يعلن خضوع تير شتيجن لجراحة ساعة | الدوري الإسباني
توماس فرانك: مواجهة أرسنال ستكون أكثر من مجرد مباراة ودية.. ونبحث عن لاعبين جدد ساعة | الدوري الإنجليزي
بوطيب يكشف حقيقة اقترابه من الوداد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - ريبيرو يغلق مباراة إنبي الودية أمام وسائل الإعلام ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510191/مصدر-من-وادي-دجلة-لـ-في-الجول-أبو-النجا-ينتظر-إنتهاء-إجراءت-زراعة-الكبد