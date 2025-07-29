مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: أبو النجا ينتظر إنتهاء إجراءت زراعة الكبد

كشف مصدر من نادي وداي دجلة عن آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق.

وكان أبو النجا قد تعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد وأصيب بمرض الصفراء ونُقل للمستشفى في الإسماعيلية بعد نهاية دوري المحترفين.

وقال مصدر من وادي دجلة لـFilGoal.com :محمد أبو النجا حارس مرمى الفريق متواجد بالعناية المركزة على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف "الحارس ينتظر الانتهاء من أوراق عملية زراعة الكبد".

وقرر وادي دجلة نقله لمستشفى في السادس من أكتوبر وتم حجزه بغرفة الرعاية المركزة.

وساهم الحارس المُلقب بـ "بونجا" في تأهل وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

وتألق بونجا في قيادة الغزلان للعودة للممتاز حيث شارك في 29 مباراة وخرج في 21 منها بشباك نظيفة.

وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات متتالية، واستقبل فقط 8 مباريات في الموسم المنقضي.

وسبق أن ساهم بونجا في عودة بتروجت إلى الدوري المصري في الموسم الماضي من دوري المحترفين أيضا.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للحارس وعودته سالما.