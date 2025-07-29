رئيس ميلان: لن ندفع الكثير لضم جاشاري ولكن

شدد باولو سكاروني رئيس ميلان أن ناديه لن يدفع الكثير للتعاقد مع أردون جاشاري لاعب كلوب بروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سكاروني لموقع كالتشيو ميركاتو: "لا نريد أن نعرض الكثير من المال لضم أردون جاشاري لاعب كلوب بروج، لكنه يريد القدوم مهما كلف الأمر".

وكان إيلي تاري المدير الرياضي لميلان قد قال كلاما مشابها لرئيسه، إذ تحدث في وقت سابق لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قائلا: "قدمنا عرضا مهما حقا لضم جاشاري ولن يتجاوز عرضنا أكثر من ذلك".

وبحسب التقارير الصحفية فإن عرض الروسونيري يبلغ 33.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

وأعلن نيكي هاين المدير الفني لـ كلوب بروج البلجيكي في وقت سابق قائمة فريقه ضد جينك في افتتاح الدوري البلجيكي مستبعدا جاشاري.

وتم استبعاد جاشاري من قبل في أكثر من مباراة ودية نتيجة المفاوضات.