روما يعلن ضم فاسكيز

أعلن نادي روما التعاقد مع ديفيس فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ديفيز فاسكيز النادي : لاعب حر روما ميلان

وأشار النادي إلى أن التعاقد مع الحارس الكولومبي يمتد حتى 2027.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد الحارس الكولومبي بالتراضي.

ووجد روما حارسا بديلا للصربي ميلي سفيلار.

وكان الجيالوروسي جدد عقد سفيلار.

وكشف النادي الإيطالي في وقت سابق عن مدة تعاقد الحارس الصربي، إذ سيستمر حتى 2030.

وتعاقد روما مع الحارس البالغ من العمر 25 عاما قادما من بنفيكا في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

وبدأ سفيلار مسيرته الكروية في بلجيكا وترقى عبر شباب أندرلخت إلى أن وصل للفريق الأول.

وفي 2017 انتقل سفيلار إلى بنفيكا مقابل 2.5 مليون يورو، وقضى 5 أعوام في صفوف الفريق البرتغالي قبل الانتقال إلى روما.

ورحل من روما خلال الصيف الجاري كل من إنزو لا في إلى سندرلاند، وصامويل دال إلى بنفيكا.

بالإضافة إلى رحيل نيكولا زاليفسكي إلى إنتر بعقد دائم، وإلدور شومورودوف إلى باشاكشهير وتامي أبراهام لبشكتاش.

وكذلك عاد لياندرو باريديس إلى بوكا جونيورز، واعتزال ماتس هوملز.

ويقود جيان بييرو جاسبريني تدريب روما خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري.