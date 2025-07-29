روما يعلن ضم فاسكيز
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 16:05
كتب : FilGoal
أعلن نادي روما التعاقد مع ديفيس فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ديفيز فاسكيز
النادي : لاعب حر
وأشار النادي إلى أن التعاقد مع الحارس الكولومبي يمتد حتى 2027.
وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد الحارس الكولومبي بالتراضي.
Benvenuto a Roma, Devis 🇨🇴💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/fLiGMN9PPE— AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2025
ووجد روما حارسا بديلا للصربي ميلي سفيلار.
وكان الجيالوروسي جدد عقد سفيلار.
وكشف النادي الإيطالي في وقت سابق عن مدة تعاقد الحارس الصربي، إذ سيستمر حتى 2030.
وتعاقد روما مع الحارس البالغ من العمر 25 عاما قادما من بنفيكا في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.
وبدأ سفيلار مسيرته الكروية في بلجيكا وترقى عبر شباب أندرلخت إلى أن وصل للفريق الأول.
وفي 2017 انتقل سفيلار إلى بنفيكا مقابل 2.5 مليون يورو، وقضى 5 أعوام في صفوف الفريق البرتغالي قبل الانتقال إلى روما.
ورحل من روما خلال الصيف الجاري كل من إنزو لا في إلى سندرلاند، وصامويل دال إلى بنفيكا.
بالإضافة إلى رحيل نيكولا زاليفسكي إلى إنتر بعقد دائم، وإلدور شومورودوف إلى باشاكشهير وتامي أبراهام لبشكتاش.
وكذلك عاد لياندرو باريديس إلى بوكا جونيورز، واعتزال ماتس هوملز.
ويقود جيان بييرو جاسبريني تدريب روما خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري.