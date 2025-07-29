لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 15:33

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - النصر السعودي

أتم نادي النصر السعودي صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فليكس.

وانضم جواو فيليكس إلى النصر قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن النصر مساء اليوم الثلاثاء تعاقده مع جواو فيليكس بشكل رسمي لمدة موسمين.

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وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن فيليكس كان قريبا من العودة إلى بنفيكا، لكنه غير مساره إلى النصر بعد مكالمة كريستيانو رونالدو.

وكانت صحيفة ذا أثليتك قد كشفت في وقت سابق أن أندية سعودية تنافس بنفيكا على خطف جواو فيليكس.

ونجح النصر في جواو فيليكس قادما من تشيلسي بناء على رغبة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

لا يتوفر وصف.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، مقابل 49 مليون يورو.

وفي الانتقالات الشتوية الماضية أعار تشيلسي لاعبه جواو فيليكس إلى ميلان الإيطالي،مقابل 5.5 مليون يورو.

وعاد جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.

جواو فيليكس النصر السعودي
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