ريال مدريد يعلن إعارة ماريو مارتين إلى خيتافي

أعلن نادي ريال مدريد إعارة لاعبه ماريو مارتين إلى خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي الملكي إلى أن مدة الإعارة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وتأسس اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في ريال مدريد.

وأعير لاعب الوسط إلى ريال بلد الوليد في الموسم الماضي قبل أن يخرج معارا مرة أخرى حاليا.

وخاض مارتين 32 مباراة رفقة بلد الوليد في الموسم الماضي وصنع هدفا دون التسجيل.

وعلى الجانب الآخر فبحسب شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق فإن رامون وقع على عقود انضمامه لكومو مقابل 2.5 مليون يورو مع مكافآت.

ووفقا للشبكة فإن النادي الإسباني لديه نسبة 50% من إعادة البيع وأحقية إعادة الشراء لمدة 3 أعوام.

وينتهي عقد رامون في صيف 2028.

وخاض رامون مباراة واحدة رفقة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية الماضية كانت ضد ريد بول سالزبورج.

وتشبه هذه الصيغة تعاقد كومو مع نيكو باز لاعب الملكي في الصيف الماضي.

وكان كومو ضم نيكو باز مقابل 6 ملايين يورو مع أحقية ريال مدريد في إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني لـ 3 أعوام.

وكان لريال مدريد الحق في استرجاع باز مقابل 8 ملايين يورو خلال الصيف الحالي إلا أن النادي الإسباني قرر تركه يواصل تألقه مع كومو.

وللملكي الحق في إعادة شراء باز الصيف القادم مقابل 9 ملايين يورو وفي الفترة نفسيها من عام 2027 بـ 10 ملايين يورو.