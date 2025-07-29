في الجول يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك والمصري

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 15:04

كتب : FilGoal

أحمد عيد - محمد عواد

يسعى نادي الزمالك لضم ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد عيد

النادي : المصري

محمد عواد

النادي : الزمالك

المصري
الزمالك

وترددت أنباء عن وجود صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري.

وحسبما علم FilGoal.com فكان هناك مقترح بصفقة تبادلية بين الزمالك والمصري، تقضي بانتقال أحمد عيد مقابل محمد عواد.

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لكن حارس الزمالك رفض المقترح ويفضل البقاء ضمن صفوف الفريق ما أغلق الأمر مؤقتا.

الزمالك يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن وقد يلجأ لمقترح جديد لعقد صفقة تبادلية لضم أحمد عيد، أو التعاقد مع لاعب آخر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك عرض على يانيك فيريرا ضم المغربي أيمن ترازي ظهير أيمن حسنية أغادير.

ويبلغ ترازي من العمر 19 عاما وسيتم قيده تحت السن حال إتمام التعاقد معه.

ويملك الزمالك عمر جابر فقط في مركز الظهير الأيمن بعد إعارة أحمد محمود لنادي الاتحاد السكندري.

ترازي لعب 23 مباراة بالموسم المنصرم مع حسنة أغادير وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين.

الزمالك محمد عواد أحمد عيد
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