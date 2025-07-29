تقرير: ترافورد يوقع على عقود انضمامه لـ مانشستر سيتي

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 15:03

كتب : FilGoal

جيمس ترافورد حارس بيرنلي

وقع جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي على عقود انضمامه لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ترافورد وقع عقدا يمتد حتى 2030 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وكشف موقع ذا أثلتيك في وقت سابق، أن مانشستر سيتي أتم كافة تفاصيل انضمام ترافورد لقائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
متفوقا على نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يضم جيمس ترافورد حارس بيرنلي تقارير تكشف حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم حارس بورتو.. وموقف إيدرسون رومانو: العرض في الطريق.. مانشستر سيتي ينتظر جالاتاسراي لبيع إيدرسون تقرير: مانشستر سيتي يرفض عرض نوتنجهام لضم مكاتي.. وشرط للموافقة

كما أوضحت قيمة الصفقة التي ستتكلف 27 مليون جنيه إسترليني (36.3 مليون دولار).

ويعد ترافورد صاحب الـ22 عاما أحد ناشئي مانشستر سيتي، وخرج بعض الوقت على سبيل الإعارة في أكرينجتون ستانلي وبولتون واندررز، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى بيرنلي في صيف 2023.

وانضم ترافورد إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي إيدرسون، وستيفان أورتيجا.

وأبدى نيوكاسل اهتمامه بضم الحارس خلال فترة الانتقالات، إلا أن مانشستر سيتي وضع ترافورد في خططه وأبرم الاتفاق أولاً.

وتداولت أنباء عن إمكانية رحيل إيدرسون مع نهاية الموسم المنقضي، بعدما تلقى عرضا من الدوري السعودي.

وخلال الموسم الماضي تلقى ترافورد 16 هدفا في 45 مباراة، ليقود فريقه للحفاظ على شباكه نظيفة في 29 مباراة كأقوى خط دفاع في تشامبيون شيب، والتأهل المباشر إلى الدوري الإنجليزي.

وضم جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا ترافورد في القائمة الأولية لمنتخب الأسود الثلاثة المشاركة في بطولة يورو 2024 والتي ضمت 33 لاعبا بينهم 4 حراس.

وتواجد ترافورد إلى جانب جوردان بيكفورد وآرون رامسديل ودين هندرسون، ولكن تم استبعاده قبل انطلاق البطولة.

وفشل نيوكاسل في التفوق بصراع الصفقات، بعدما لم ينجح في إتمام الاتفاق مع دين هاوسن المنتقل إلى ريال مدريد، وهوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الجديد، وجواو بيدرو، وليام ديلاب مهاجمي تشيلسي، وبريان مبيومو نجم مانشستر يونايتد الجديد، ثم ترافورد الذي نجح مانشستر سيتي في خطفه.

جيمس ترافورد مانشستر سيتي بيرنلي ميركاتو
نرشح لكم
خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع بلدية المحلة لضم حسن الحطاب روما يعلن ضم فاسكيز لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس ريال مدريد يعلن إعارة ماريو مارتين إلى خيتافي في الجول يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك والمصري تقرير: مانشستر سيتي يرفض عرض نوتنجهام لضم مكاتي.. وشرط للموافقة كوكا يتدرب انفراديا مع الاتفاق بالبرتغال خبر في الجول – بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لـ سموحة
أخر الأخبار
كرة طائرة - خلفا لمونزو.. تعيين جوردون مايفورث مديرا فنيا لـ الأهلي 3 دقيقة | كرة طائرة
خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع بلدية المحلة لضم حسن الحطاب 34 دقيقة | ميركاتو
مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: أبو النجا ينتظر إنتهاء إجراءت زراعة الكبد 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير يكشف موقف كييزا من الانتقال إلى فنربخشة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس ميلان: لن ندفع الكثير لضم جاشاري ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
روما يعلن ضم فاسكيز ساعة | ميركاتو
لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يعلن إعارة ماريو مارتين إلى خيتافي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب 3 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود 4 المصري اليوم: القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة
/articles/510184/تقرير-ترافورد-يوقع-على-عقود-انضمامه-لـ-مانشستر-سيتي