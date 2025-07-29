تقرير: ترافورد يوقع على عقود انضمامه لـ مانشستر سيتي

وقع جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي على عقود انضمامه لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ترافورد وقع عقدا يمتد حتى 2030 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وكشف موقع ذا أثلتيك في وقت سابق، أن مانشستر سيتي أتم كافة تفاصيل انضمام ترافورد لقائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد.

كما أوضحت قيمة الصفقة التي ستتكلف 27 مليون جنيه إسترليني (36.3 مليون دولار).

ويعد ترافورد صاحب الـ22 عاما أحد ناشئي مانشستر سيتي، وخرج بعض الوقت على سبيل الإعارة في أكرينجتون ستانلي وبولتون واندررز، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى بيرنلي في صيف 2023.

وانضم ترافورد إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي إيدرسون، وستيفان أورتيجا.

وأبدى نيوكاسل اهتمامه بضم الحارس خلال فترة الانتقالات، إلا أن مانشستر سيتي وضع ترافورد في خططه وأبرم الاتفاق أولاً.

وتداولت أنباء عن إمكانية رحيل إيدرسون مع نهاية الموسم المنقضي، بعدما تلقى عرضا من الدوري السعودي.

وخلال الموسم الماضي تلقى ترافورد 16 هدفا في 45 مباراة، ليقود فريقه للحفاظ على شباكه نظيفة في 29 مباراة كأقوى خط دفاع في تشامبيون شيب، والتأهل المباشر إلى الدوري الإنجليزي.

وضم جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا ترافورد في القائمة الأولية لمنتخب الأسود الثلاثة المشاركة في بطولة يورو 2024 والتي ضمت 33 لاعبا بينهم 4 حراس.

وتواجد ترافورد إلى جانب جوردان بيكفورد وآرون رامسديل ودين هندرسون، ولكن تم استبعاده قبل انطلاق البطولة.

وفشل نيوكاسل في التفوق بصراع الصفقات، بعدما لم ينجح في إتمام الاتفاق مع دين هاوسن المنتقل إلى ريال مدريد، وهوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الجديد، وجواو بيدرو، وليام ديلاب مهاجمي تشيلسي، وبريان مبيومو نجم مانشستر يونايتد الجديد، ثم ترافورد الذي نجح مانشستر سيتي في خطفه.