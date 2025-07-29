أبو مسلم لـ في الجول: اعتذرت عن تدريب كوم حمادة بعد 3 ساعات من قيادتي للفريق

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 14:52

كتب : رضا السنباطي

أحمد أبو مسلم

أوضح أحمد أبو مسلم المدير الفني السابق لمركز شباب كوم حمادة أنه اعتذر عن قيادة الفريق بعد 3 ساعات من الاتفاق.

وقال أبو مسلم لـ FilGoal.com: "ذهبت إلى الاجتماع مع إدارة مركز شباب كوم حمادة يوم الأحد الماضي، وبعد الاتفاق على قيادة الفريق، قررت حضور تدريب الفريق لمشاهدته عن قرب".

وأضاف "تفاجأت بوجود 4 لاعبين فقط من قوام الفريق الموسم الماضي، بينما يخضع باقي اللاعبين للاختبارات، وهنا قررت أن الرحيل سيكون القرار الأفضل بدلا من الاستمرار في المهمة الصعبة التي لا تبدو لها ملامح من أجل المنافسة".

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وتابع "قيادتي للفريق ليست مرتبطة بكوني مدربا فقط ولكن بتوافر الإمكانيات المتاحة للنجاح".

وأكمل "كنت من المفترض أن أقود تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، لكنني اعتذرت لهم".

وواصل "اعتذاري جاء بعد 3 ساعات فقط من الاتفاق، إذ اجتمعت معهم في الثالثة عصرا وبدأ التدريب في الساعة الرابعة وعقب نهاية التدريب قررت الرحيل فالوضع صعب للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت مع الإدارة عن احتياجات الفريق من تدعيمات، وكذلك الأمور المالية، لكن الأوضاع لا تبدو مبشرة".

أحمد أبو مسلم مركز شباب كوم حمادة
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