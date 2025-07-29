تقرير: مانشستر سيتي يرفض عرض نوتنجهام لضم مكاتي.. وشرط للموافقة

رفض نادي مانشستر سيتي عرضا من نوتنجهام فورست للتعاقد مع جيمس مكاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع GiveMeSport فإن مانشستر سيتي رفض عرضا من نوتنجهام فورست لضم مكاتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للموقع فإن بيب جوارديولا مدرب الفريق يفضل استمرار اللاعب إلا إذا طلب الرحيل.

وأشار الموقع إلى أن النادي لن يقبل إلا بعرض مقارب بما رحل به كول بالمر إلى تشيلسي 42.5 مليون جنيه إسترليني.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 27 مباراة في الموسم الماضي بمجموع دقائق 936.

وتمكن صانع الألعاب من تسجيل 7 أهداف دون الصناعة.

واتفق نوتنجهام فورست مع بولونيا للتعاقد مع دان ندوي حسب التقارير الإخبارية.

ووفقا لرومانو فإن العرض الجديد وصل لـ 40 مليون يورو وهو ما وافق عليه بولونيا.

وأوضح رومانو أن اللاعب سيصل إلى إنجلترا خلال 24 ساعة لإجراء الفحوصات الطبية.

ورحل أنتوني إيلانجا من صفوف نوتنجهام إلى نيوكاسل، ولذلك أراد الفريق غلى تعويضه، وذلك عن طريق التعاقد مع ندوي.

وكان بولونيا رفض عرضا من نوتنجهام في وقت سابق.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد كشفت في وقت سابق عن رفض بطل كأس إيطاليا العرض المقدم من نوتنجهام البالغ 30 مليون يورو ويتمسك باللاعب.

وكشفت الشبكة سابقا عن أن الجناح السويسري لديه اتفاق كامل مع نوتنجهام وأيضا نابولي.

وتألق الجناح الأيمن في الموسم الماضي مع بولونيا وقاده للتتويج بكأس إيطاليا.

وسجل ندوي 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 41 مباراة لعبها.

وينتهي عقد اللاعب السويسري مع بولونيا في صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكان بولونيا تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2023 قادما من بازل مقابل 10 ملايين يورو.