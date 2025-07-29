كوكا يتدرب انفراديا مع الاتفاق بالبرتغال

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

يؤدي المهاجم المصري أحمد حسن كوكا تدربيات انفرادية في معسكر نادي الاتفاق السعودي.

أحمد حسن كوكا

النادي : لاعب حر

الاتفاق

ويخوض نادي الاتفاق معسكرا تدريبيا في البرتغال تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كوكا يؤدي تدريبات انفرادية داخل معسكر الاتفاق بالبرتغال.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إجراءات روتينية تفصل النادي السعودي عن إعلان صفقة التعاقد مع كوكا رسميا.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.

أحمد حسن كوكا الاتفاق السعودي
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