بايرن يعلن تجديد عقد أولريتش

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

سفين أولريتش - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ تجديد عقد سفين أولريتش حارس مرمى الفريق.

سفين أولريتش

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد للحارس الألماني يمتد لمدة موسم واحد.

وانضم أولريتش إلى بايرن ميونيخ قادما من شتوتجارت في صيف 2015 مقابل 3.5 مليون يورو.

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ثم رحل الحارس البالغ من العمر 36 عاما إلى هامبورج دون مقابل في 2020 قبل أن يعود مرة أخرى صيف 2021 في صفقة انتقال حر.

وتوج أولريتش مع بايرن ميونيخ بجميع البطولات الممكنة ما عدا كأس العالم للأندية، إذ توج بها الفريق البافاري عندما رحل أولريتش إلى هامبورج.

ولعب أولريتش في الموسم الماضي مع بايرن مباراتين فقط واستقبلت شباكه هدفين، وخرج في مباراة واحدة دون استقبال أي هدف.

وعلى الجانب الآخر وصل لويس دياز لاعب ليفربول إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام لبايرن ميونيخ.

وبحسب فابريزيو رومانو فإن اللاعب الكولومبي وصل إلى ميونيخ استعدادا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى بايرن ميونيخ بشكل رسمي.

واتفق بايرن ميونيخ مع ليفربول على ضم لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.

سفين أولريتش بايرن ميونيخ
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