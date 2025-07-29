رئيس اتحاد طنجة: معالي فضل الزمالك رغم تلقيه عروضا من فرنسا والدنمارك

شدد نصر الدين كركيط رئيس اتحاد طنجة المغربي، على أن عبد الحميد معالي فضل الانتقال للزمالك رغم تلقيه عروضا أوروبية.

وأعلن الزمالك تعاقده مع عبد الحميد معالي لمدة 5 سنوات قادما من اتحاد طنجة.

وقال نصر الدين كرطيط رئيس اتحاد طنجة عبر القناة الأولى:

"عبد الحميد معالي فضل الانتقال للزمالك رغم تلقيه عروضا من فرنسا والدنمارك".

وأضاف "العلاقة التي تجمع مسؤولي الزمالك مع اتحاد طنجة كانت وراء حسم الصفقة بشكل سريع، خاصة وأن المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلا، كما أن معالي سهل الأمور باختيار اللعب مع الزمالك".

وأتم "الجميع في المغرب يتنبأ بمستقبل باهر لمعالي في المستقبل خاصة وأن اللاعب شارك مع منتخب المغرب في جميع الفئات وهناك توقعات بتألقه مع الزمالك وحجز مكان في التشكيل الأساسي".

عبدالحميد معالي صاحب الـ19 عاما يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراة مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.