خبر في الجول – بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لـ سموحة

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 13:53

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

بابي بادجي - المصري

وقع بابي بادجي لاعب المصري عقود انضمامه لـ سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن التعاقد مع الفريق السكندري سيكون لمدة موسمين.

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ويعد بادجي أول سنغالي سجل هاتريك في تاريخ الدوري عندما هز شباك بتروجت في الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ 26 عاما في 18 مباراة بقميص المصري سجل خلالها 3 أهداف في جميع المسابقات.

وانضم بادجي قادما من المغرب التطواني المغربي في الصيف الماضي صوب المصري.

وكشف مصدر من سموحة في وقت سابق صفقات الفريق لـ FilGoal.com والتي جاءت كالتالي:

سمير فكري من المصري

خالد الغندور من المصري

عماد فتحي من طلائع الجيش

محمد رجب من كهرباء الإسماعيلية

أحمد ميهوب إعارة من بيراميدز

أحمد فوزي إعارة من بيراميدز

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.

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