خبر في الجول – عرض معايشة برتغالي لـ يوسف محمود ناشئ بيراميدز
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 13:46
كتب : عمرو نبيل
تلقى نادي بيراميدز عرضا من جيل فيستني البرتغالي للاعبه يوسف محمود للمعايشة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن عرض المعايشة لمدة 20 يوما وبيراميدز وافق على العرض.
ويلعب يوسف محمود في مركز الظهير الأيسر وانضم من قبل لمنتخب مصر للناشئين.
ولعب يوسف محمود مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي وكانت في بطولة كأس عاصمة مصر دون التسجيل أو الصناعة.
وفاز بيراميدز على منافسه تراكتور الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما.
وشارك اللاعب البرازيلي إيفرتون الوافد الجديد لبيراميدز في جزء من المباراة.
وأقيمت المباراة على ملعب إسبانكا أتاتورك.
وسجل فستون ماييلي ولاعب تراكتور ذاتيا ثنائية بيراميدز.
وبهذه المباراة يختتم بيراميدز معسكره التحضيري في تركيا.
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