محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء حكمها النهائي بشأن النزاع بين لاعب الزمالك عبد الله السعيد والأهلي.

وأصبح القرار الأخير لحق اللاعب تجاه الأهلي

محكمة النقض المصرية ترفض طعن الأهلي ليصدر القرار الأخير لحق عبد الله السعيد تجاه النادي بعد 6 سنوات.

ونشر هاني زهران محامي عبد الله السعيد بيانا بشأن الأمر.

وجاء البيان كالتالي:

يسعدنا أن نعلن عن إسدال الستار نهائياً على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)

بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019 ، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسمياً بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظراً لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.

لاحقاً، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بالغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره مليوني دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهاً مصرياً . وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.

رداً على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو 2012 قضی باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17.500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و19.500 فرنك سويسري تعويضاً لللاعب.

وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعناً على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ مليوني دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10.000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

أخيراً، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتُطوى بذلك نهائيا صفحة النزاع الطويل. وبموجب هذه الأحكام تكون قد طويت نهائيًا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.