إنياكي: نيكو ويليامز قرر بقلبه الاستمرار في بلباو وترك إرثه هنا

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إنياكي ويليامز

شدد إنياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو على أن شقيقه نيكو ويليامز القرر البقاء في النادي بقلبه ليترك إرثه.

نيكو ويليامز

النادي : أتليتك بلباو

إيناكي ويليامز

النادي : أتليتك بلباو

أتليتك بلباو

وبحسب التقارير الإخبارية فإن برشلونة كان في مفاوضات مع نيكو ويليامز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يقرر البقاء رفقة ناديه وتجديد عقده.

وقال اللاعب الغاني خلال مؤتمر صحفي: "نيكو ويليامز قرر بقلبه وطموحه بالاستمرار معنا ويترك إرثه هنا كما فعل خولين جيريرو في وقته وأن يكون مرجعا لمن يرغب في شق طريقه في بلباو".

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وأضاف "كان لا بد من صياغة عقد طويل جدا ولم يكن من الممكن الإعلان عنه بين ليلة وضحاها".

وتابع "لقد حدثت أمور لوثت الكثير مثل تخريب الجدارية وكسر نافذة سيارته".

وأنهى حديثه قائلا: "على المستوى العائلي كان الأمر معقدا بعض الشيء لأن الكثير قيل عن أخي وهذه الأشياء غير حقيقية لكنه التزم الصمت".

ويلياميز كان يرتبط بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027.

فيما كانت تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

عقد ويلياميز الجديد سيمتد حتى 2035 وقيمة الشرط الجزائي ستبلغ 128 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن برشلونة أغلق هذا الباب بلا رجعة، بعد فشله للصيف الثاني على التوالي في إنهاء الصفقة.

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