رومانو يكشف حقيقة تقديم النصر عرضا لضم كوكوريا

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس حقيقة تقديم النصر السعودي عرضا للتعاقد مع مارك كوكوريا لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لرومانو فإن النصر لم يقدم أي عرض لضم الظهير الأيسر.

وأفاد رومانو أن اللاعب الإسباني يركز بالكامل على تشيلسي الذي يعتبر جزءا أساسا من مشروع النادي.

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وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 2028.

وتعاقد تشيلسي مع كوكوريا قادما من برايتون في صيف 2022 مقابل 65 مليون يورو.

وتوج تشيلسي بكأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة للمرة الأولى والتي أقيمت في أمريكا، بعد الفوز في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية دون رد.

وكشف كوكوريا عن شعوره بالخوف والارتباك وقت تسلم كأس العالم للأندية بسبب وجود دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة على منصة التتويج.

وقال كوكوريا في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية في وقت سابق: "كنت خائفا من دونالد ترامب رئيس أمريكا خلال تسلم كأس العالم للأندية".

الظهير الأيسر أضاف "قيل لنا كقاعدة عامة أن ترامب سيأتي ليقدم لنا الكأس ولكن لا نستطيع رفعها إلا بعدما يغادر، لكننا فوجئنا أنه لم يرغب في المغادرة وقال لنا سأبقى هنا".

وأتم لاعب منتخب إسبانيا حديثه قائلا: "تسائلت من سيقول له أي شيء عن التعليمات التي جاءت لنا، كنت خائفا للغاية منه ولكن بعد ذلك رفعنا الكأس بشكل طبيعي".

وكان من المتوقع أن ينحى ترامب عن منصة التتويج بعد استلام الكأس من قبل قائد تشيلس رييس جيمس.

لكن رئيس الولايات المتحدة ظل واقفا بجوار اللاعبين طوال مراسم التتويج والاحتفال برفع الكأس.

مما أثار دهشة العديد من لاعبي تشيلسي خاصة كول بالمر الذي ظل يسأل زملائه في الفريق "ماذا يفعل ترامب".

مارك كوكوريا تشيلسي النصر
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