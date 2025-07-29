سيتدرب تحت قيادة زميله السابق.. فلامنجو يعلن ضم ساؤول

أعلن نادي فلامنجو التعاقد مع ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد اللاعب الإسباني مع فلامنجو حتى 2028.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد في وقت سابق رحيل لاعب الوسط ساؤول، بعد التوصل لاتفاق لإنهاء العقد بالتراضي.

وسيتدرب ساؤول تحت قيادة فيليبي لويس والذي يعد زميله السابق في الروخيبلانكوس.

يعد ساؤول تاسع أكثر لاعبي أتلتيكو مشاركة في عدد المباريات مع الفريق بواقع 427 مباراة.

وتعليقا على رحيله، قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو: "نيابة عن النادي، أعرب عن تقدريبا لساؤول، على أكثر من 15 عاما دافع فيهم عن قميص النادي، لقد انضم إلينا كلاعب شاب، وبعد أكثر من 400 مباراة سجل وصنع وتوج بألقاب أصبح جزء لا يتجزأ من تاريخنا وأحد أساطيرنا".

وأتم رئيس أتلتيكو "نتمنى لـ ساؤول التوفيق له ولعائلته في هذه المرحلة الجديدة، وفي جميع مشاريعه الشخصية والمهنية المستقبلية، وسيظل هذا النادي دائمًا موطنك".

وانضم ساؤول إلى أتلتيكو مدريد في سن الرابعة عشر عام 2008 - 2009.

ولعب ساؤول لأول مرة مع الفريق الأول يوم 8 مارس 2012 في الدوري الأوروبي أمام بشكتاش التركي.

وطوال تلك الفترة لعب ساؤول بقميص أتلتيكو مدريد، باستثناء موسم 2013 - 2014 حين لعب معارا إلى رايو فايكانو، وموسم 2021 - 2022 حين لعب بقميص تشيلسي الإنجليزي، والموسم الماضي إلى إشبيلية.

O SAUL CHAMOU E ELE TÁ VINDO! Vai ser incrível! 🤳 pic.twitter.com/GY3nxVxbyu — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2025

وسجل ساؤول هدفه الأول في الدوري الإسباني ضد إشبيليه يوم 27 سبتمبر 2014.

إجمالا سجل ساؤول 48 هدفا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وتوج ساؤول بلقبين للدوري الأوروبي (2011/12 و2017/18)، ولقب واحد للدوري الإسباني (2020/21)، ولقب واحد لكأس ملك إسبانيا (2012/13)، وكأس السوبر الإسباني (2014/15)، وكأس السوبر الأوروبي (2018/19).

وكان ساؤول على أعتاب الانضمام إلى طرابزون التركي إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة لأسباب عائلية.