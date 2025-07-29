ليكيب: أتلتيكو مدريد يتفق مع شتوتجارت على ضم ميلو بقيمة أكبر من شرطه الجزائي
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 11:27
كتب : FilGoal
توصل نادي أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع نظيره شتوتجارت للتعاقد مع إنزو ميلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إنزو ميلوت
النادي : شتوتجارت
وبحسب صحيفة ليكيب فإن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع شتوتجارت لضم ميلو مقابل 23 مليون يورو.
ووفقا للصحيفة فإن اللاعب لديه شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو لكن النادي الإسباني سيسدد مبلغ أكبر من الشرط الجزائي لتقسيطه على دفعات.
وكان شتوتجارت قد تعاقد مع اللاعب الفرنسي في صيف 2021 مقابل 1.7 مليون يورو.
وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 2028.
وخاض صانع الألعاب مع شتوتجارت في الموسم الماضي 43 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 8 آخرين.
وإجمالا، لعب ميلو 113 مباراة مع شتوتجارت وسجل 22 هدفا وصنع 21 آخرين.
وعلى المستوى الدولي فشارك ميلو مع منتخب فرنسا في 4 مباريات وسجل هدفا.
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